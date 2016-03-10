"Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşanma kararı aldı"

Şarkıcı Ebru Gündeş ve 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, son bir haftadır ayrılık konusunda ciddi kararlar alan çiftin kısa bir zaman içinde boşanmak için mahkemeye başvurmaları bekleniyor.

Gündeş ve Zarrab'ın davayı açması konusunda avukat Şeyda Yıldırım'a talimat verdiği öne sürüldü.

Ebru Gündeş'in 2010'da evlendiği, kızı Alara'nın babası Reza Zarrab "17 Aralık" operasyonunda rüşvet dağıtmaktan gözaltına alınıp cezaevine konmuştu. O dönem polisin telefon dinlemelerine takılan konuşmaları, Reza Zarrab'ın, Ebru Gündeş'i aldattığını ortaya çıkarmıştı. Ardından Ebru Gündeş'in ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu ile birlikte eşi Reza Zarrab'ı dolandırdığına yönelik bir tape de gazetelerde yayımlanmıştı.







HER ŞEYİNİ SATILIĞA ÇIKARDI



Reza Zarrab bir taraftan 6 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten boşanmak için harekete geçerken diğer yandan da önemli bir kısmı gayrımenkul olan varlıklarının tamamını satışa çıkardı.



Zarrab'ın hem boşanma hem de satış kararlarının altında İran'da ortağı olarak bilinen Babek Zencani'ye idam cezası verilmesinin ardından, dava dosyasının getirilip Türkiye'deki bağlantıların da ortaya çıkarılması korkusunun yattığı sanılıyor.