Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, anlaşmalı boşandı

Şarkıcı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin kızları Alara’nın velayetini Gündeş’e verdi.

Ebru Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara’yı ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.