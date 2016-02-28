Ebru Gündeş ve Reza Zarrab 2,5 milyon dolara orman evi aldı!

Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab, İstanbul-Kemerburgaz'da 2,5 milyon dolara (7 milyon 250 bin TL) orman içinde villa aldı.

Posta’nın haberine göre, çift tadilat için 1.5 milyon TL, dekorasyona 1 milyon 250 bin TL harcadılar.

Kandilli’de oturan Ebru Gündeş ise hafta sonları kızı Melisa'yı da alarak eşi Reza Zarrab'ın yanına gittiği ileri sürüldü.

Çift 2 yıl önce Kandilli'de 25 milyon dolara iki köşk alıp birleştirmişti.

Ancak Reza Zarrab çok kısa süre oturduğu bu köşkten geçen yıl taşınmak istedi. Reza Zarrab'ın, Kemerburgaz'dan başka evler de alacağı iddia edildi.