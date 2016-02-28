T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab 2,5 milyon dolara orman evi aldı!

Zarrab'ın Kemerburgaz'dan başka evler alacağı da iddia edildi

28 Şubat 2016 21:50

Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab, İstanbul-Kemerburgaz'da 2,5 milyon dolara (7 milyon 250 bin TL) orman içinde villa aldı.

Posta’nın haberine göre, çift tadilat için 1.5 milyon TL, dekorasyona 1 milyon 250 bin TL harcadılar.

Kandilli’de oturan Ebru Gündeş ise hafta sonları kızı Melisa'yı da alarak eşi Reza Zarrab'ın yanına gittiği ileri sürüldü.

Çift 2 yıl önce Kandilli'de 25 milyon dolara iki köşk alıp birleştirmişti.

Ancak Reza Zarrab çok kısa süre oturduğu bu köşkten geçen yıl taşınmak istedi. Reza Zarrab'ın, Kemerburgaz'dan başka evler de alacağı iddia edildi.

 

 

 

ETİKETLER

reza zarrabebru gündeşorman evi10 milyonkemerburgazvilla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24