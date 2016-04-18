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Ebru Gündeş sahneye çıktı, Binali Yıldırım ve Mevlüt Çavuşoğlu düğünü terk etti

Bakanların, Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’le aynı kareye girmek istemediği iddia edildi

18 Nisan 2016 12:53

 

Sosyetenin ünlü isimlerinden Tuğana Savgı, işadamı Doruk Kaya ile önceki gece Kıbrıs’ta evlendi. Lüks bir otelde yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker yaptı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da düğünün davetlileri arasındaydı. Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in sahneye çıkmasıyla birlikte ön masada oturan AKP’li Binali Yıldırım, Mehdi Eker ve Mevlüt Çavuşoğlu apar topar kalkıp düğünü terk etti.

Sözcü gazetesinde yer alan iddiaya göre, AKP’li 3 isim, kara para aklamak ve ABD’yi dolandırmaktan geçen ay tutuklanan, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının kilit ismi İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’le aynı kareye girmek istemedi.

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