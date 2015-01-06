Ebru Gündeş, 'Reza Zarrab ile boşanacak' iddiasına ne yanıt verdi?

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın boşanma kararı aldıkları iddiasına yanıt geldi. Avukatı aracığıyla açıklama yapan Gündeş, “Evlilik birliği kutsaldır ve mahremiyet gerektirir. İddia karşısında ‘müvekkillerimin mutlu bir evliliği var ve devam ediyor’ açıklamasını yapmak durumunda kaldık” dedi.

2010 yılında evlenen ve Alara adında 2 yaşında bir kızları bulunan çiftin ayrılık kararı aldığı ve önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracakları öne sürüldü. Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf, iddiaya avukatları aracılığıyla yanıt verdi.

Evlilik devam ediyor

Avukat Şeyda Yıldırım, ayrılık iddiasını şu açıklamayla yalanladı: “Evlilik birliği kutsaldır ve mahremiyet gerektirir. İddia karşısında ‘müvekkillerimin mutlu bir evliliği var ve devam ediyor’ açıklamasını yapmak durumunda kaldık. Müvekkillerimin mutluluğuna gölge düşürmeyi hedefleyen bu ve benzeri saldırılar karşısında her türlü yasal hakkımızı kullanmakta da tereddüt etmeyeceğiz.”