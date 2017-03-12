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Ebru Gündeş mağazayı yalıya taşıdı; 4 saatte 60 bin TL harcadı

Gündeş, alışveriş için dışarı çıkamayınca, gitmek istediği mağazayı yalısına taşıdı

12 Mart 2017 18:20

Ebru Gündeş, alışveriş için dışarı çıkamayınca, gitmek istediği mağazayı yalısına taşıdı. Gündeş, Levent Kanyon’daki lüks bir mağazayı telefonla arayarak, dünyaca ünlü markalara ait yeni ürünleri görmek istediğini söyledi.

4 saatte 60 bin TL

Posta'da yer alan habere göre, mağaza müdürü bir minibüs dolusu, çanta ve kozmetik ürünlerini 2 personel eşliğinde Ebru Gündeş’in oturduğu Kanlıca’daki yalıya gönderdi.

Ebru Gündeş gelen ürünleri 4 saat inceledi, beğendiklerini aldı. Yalıda 60 bin TL’lik alışveriş yaptı.

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