Ebru Gündeş mağazayı yalıya taşıdı; 4 saatte 60 bin TL harcadı

Ebru Gündeş, alışveriş için dışarı çıkamayınca, gitmek istediği mağazayı yalısına taşıdı. Gündeş, Levent Kanyon’daki lüks bir mağazayı telefonla arayarak, dünyaca ünlü markalara ait yeni ürünleri görmek istediğini söyledi.

4 saatte 60 bin TL

Posta'da yer alan habere göre, mağaza müdürü bir minibüs dolusu, çanta ve kozmetik ürünlerini 2 personel eşliğinde Ebru Gündeş’in oturduğu Kanlıca’daki yalıya gönderdi.

Ebru Gündeş gelen ürünleri 4 saat inceledi, beğendiklerini aldı. Yalıda 60 bin TL’lik alışveriş yaptı.