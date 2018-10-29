Ebru Gündeş: İşimizi elimizden alacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Ebru Gündeş, oyuncu Serenay Sarıkaya için, "Serenay’ı dinledim, sesine bayıldım. Harika. İşimizi elimizden alacak" dedi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola’nın YouTube kanalında Ebru Gündeş’in ‘Söyleyin’ şarkısını yorumladı. Ebru Gündeş önceki gün KKTC'de sahneye çıktı. Sahne öncesinde paylaşım yapan Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya için 'işimizi elimizden alacak' yorumunda bulundu.
"Serenay'ın sesine bayıldım"
Ebru Gündeş ‘Söyleyin’ şarkısını söyledikten sonra 'Serenay’ı dinledim, sesine bayıldım. Harika. İşimizi elimizden alacak' dedi.