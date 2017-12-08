"Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ı, eski sevgili tanıştırdı"

HaberTürk yazarı Esin Övet, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul ederek ifade veren iş adamı Reza Zarrab'ı eşi Ebru Gündeş ile Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel'in tanıştırdığını iddia etti. Övet, "Günel, hem sevgilisine destek olmak hem de onu meşhur etmek için birçok sanatçıyla tanıştırıyordu" dedi.

Övet'in "İki kadın bir adam" başlığıyla (8 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki gün de yazdım. Herkes şu ara Günel’i, Reza Zarrab’ı ve haliyle Ebru Gündeş’i konuşuyor. Tamam Ebru Gündeş ve Reza Zarrab hafızalarda daha çok taze. Ama herkes Günel’in hafızalardan silinen olaylarını hatırlamaya çalışıyor. Yani Günel ve Reza aşkını yeniden deşiyor.

Hani Azerbaycanlı Günel. Küçük ama güzel sesli Günel. İbrahim Tatlıses’in keşiflerinden. Hatta İmparator’un yanında çok şarkılar söyledi çok. “Oy nidem, oy Didem Didem Didem. Sensiz başım alam nerelere gidem” diye diye klibinde Burcu Esmersoy’u oynattı.

Günel daha küçüktü, Türkiye’de tanınıyordu ve tabii yıllar içinde büyüdü. Ve bir sevgilisi oldu, duyuldu. Bu sevgilinin adı da Reza Zarrab’dı. Yenetekliydi ve hatta Sibel Can, İbrahim Tatlıses gibi isimlere de şarkılarını veriyordu.

Günel, hem sevgilisine destek olmak hem de onu meşhur etmek için birçok sanatçıyla tanıştırıyordu. En son Ebru Gündeş’in kapısını çaldı.Hatta Günel, yetenekli sevgilisi Reza Zarrab’ı Ebru Gündeş’le sahneye çıktığı bir yerin kulisinde tanıştırdı. Ondan sonrası malum. Ara ara Günel ortaya çıkıp “8 yıllık bir aşk var. Ebru Gündeş elimden aldı. Ama Zarrab bana hâlâ âşık” dese de geçmiş olsun. İkili evlendi, çocukları oldu ve şimdi de tüm dünya Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ı konuşuyor.

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