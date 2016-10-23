"Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti" iddiası

Şarkıcı Ebru Gündeş ile ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan boşanmaktan vazgeçtiği iddia edildi. Çift 6 yıldır evliydi.

ABD'de 7 aydır hapiste olan Reza Zarrab, bunu üzüntüyle karşıladığını avukatı aracılığıyla duyurmuştu. Posta'da yer alan habere göre, aradan 1 ay geçmesine karşın boşanma dilekçeleri verilmedi.

Karı-kocanın boşanma kararını askıya aldığı iddia edildi. Ebru Gündeş, 5 yaşındaki kızıyla birlikte oturduğu Reza Zarrab'a ait, İstanbul Kanlıca'da bulunan yalıdan taşınmaktan da vazgeçti.

Yalının mobilyaları geçtiğimiz günlerde yenilendi.