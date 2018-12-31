"Ebru Gündeş, hamile kaldı"

New York'ta yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in hamile olduğu öne sürüldü.

2. Sayfa programının haberine göre, sık sık New York'a giden ünlü şarkıcının son görüntülendiğinde karnının şiş olması yüzünün gözünün şiş olması iddiaları kuvvetlendirdi.

Gündeş'e çok yakın olan bir kaynak "Her şeyi saklayabilirsin. Fakat hamileliği nasıl saklarsın? Yok öyle bir şey" dedi.

Habertürk yazarı Esin Övet, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gidip eşi Reza Zarrab ile görüşmesiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirmişti. Övet’in iddiasına göre Gündeş, tekrar anne olmak için Zarrab ile görüşmüştü.

Gündeş’in, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla yargılandığı davada sanıkken itirafçı olarak tanık konumuna geçen eşi Reza Zarrab da bir süre önce New York’ta görüntülenmişti.