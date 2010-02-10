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Ebru Gündeş evlendi

Bir süre önce sevgilsi Reza Zarrab'dan hamile olduğu ve bu yüzden imam nikahı kıydığı haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş, evlendi.

10 Şubat 2010 02:00

 T24- Bir süre önce sevgilsi Reza Zarrab'dan hamile olduğu ve bu yüzden imam nikahı kıydığı haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş, evlendi.


Medyatava'da yeralan habere göre Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, ailelerin katılımıyla evde yapılan nikahla evlendi.


EBRU GÜNDEŞ FOTOĞRAFLARI


İşte Gündeş'in açıklaması:

Reza Zarrab ‘la, bir yıldır devam eden birlikteliğimizi aile içinde kıydığımız bir nikâhla resmileştirmiş bulunmaktayız… Yanımızda olan ve mutluluğumuzu paylaşan tüm dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz… 
 
 SAYGILARIMLA...

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