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Ebru Gündeş: Bu işi erken bırakacağım

Manavgat'da konser veren Ebru Gündeş, 16 yıldır sahnede olduğunu belirterek, “Sizler beni bırakmadan, ben sizleri bırakacağım.” dedi

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde konser veren Ebru Gündeş, 16 yıldır sahnede olduğunu belirterek, “Sizler beni bırakmadan, ben sizleri bırakacağım. Bu işi erken bırakacağım. Ama zamanını bilmiyorum” dedi.



Yaz konserleri kapsamında Manavgat'taki Sueno Otel'de sahneye çıkan Ebru Gündeş, tek omuzunu açıkta bırakan kostümüyle dikkat çekti. Gündeş, repertuvarında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu'dan şarkılara yer verdi. Gecede amfitiyatroyu dolduran yüzlerce kişi Ebru Gündeş'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Bir ara sahneden inerek hayranlarının yanına giden sanatçı, yoğun ilgiyle karşılandı.

Gündeş, “Sizler beni bırakmadan, ben sizleri bırakacağım. Bu işi erken bırakacağım. Ama zamanını bilmiyorum. 16 yıl oldu, yetmez mi? Bir 16 daha olur mu dersiniz? Bastonla çıkarım artık. Bıraktığım zaman dahi burada çıkmaya devam edeceğim. Ama başka kimseyi istemem. Bir Sibel Can bir de ben olurum. Çünkü Sibel iyi arkadaşım” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ebru Gündeş, konser sonunda büyük alkış aldı.

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