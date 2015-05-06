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Ebru Gündeş 23.00'te mağaza açtırdı, bir saatte 600 bin lira harcadı!

Yüklü miktarda yaptığı alışverişlerle sıkça adından söz ettiren Ebru Gündeş, bir mağazada bir saat içinde 600 bin lira harcadı

06 Mayıs 2015 13:20

Son dönemde yaptığı yüklü miktardaki alışverişlerle adından söz ettiren Ebru Gündeş 23.00’te açtırdığı mağazada bir saat içinde  600 bin lira harcadı. 

Geçen hafta eşi Rıza Sarraf’la birlikte Zorlu Center’daki bir giyim mağazasını gece 23.00’te açtıran sanatçı, bir saat içerisinde 600 bin lira harcadı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, ünlü şarkıcı ailesi ve kendisi için dünyaca ünlü markaların yazlık kıyafetlerinden satın aldı.

Yılın ilk günlerinde eşi Rıza Sarraf ve Demet - Okan Kurt çiftiyle Milano'ya giden Gündeş, ülkeye ünlü markalardan alışveriş yapıp dönmüştü.

Ebru Gündeş, geçen kış da bir başka lüks mağazada tek seferde 400 bin lira harcamıştı. 

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