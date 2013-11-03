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Ebru Gündeş 175 anaokulu yaptıracak

Ebru Gündeş Reza Zarrab çiftinin, bugüne kadar 2 bin 500 aileye kışlık giysi yardımı yaptığı, her ay 500 aileye kumanya, 150 üniversite öğrencisine de burs verdiği ortaya çıktı

03 Kasım 2013 11:42

Hayır için 175 anaokulu yaptırma sözü veren Ebru Gündeş-Reza Zarrab çiftinin; her ay 500 aileye kumanya, 150 öğrenciye de burs verdiği ortaya çıktı.

Geçen yıl felçliler için 2 bin 500 sandalye bağışlayarak dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş- Reza Zarrab çifti, bu yıl da TOGEMDER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) için kolları sıvadı. Çift, derneğin kendilerine göstereceği şehirlere 175 anaokulu yaptıracak.

 

Kışlık yardımı

 

Ancak dernek, Zarrab Ailesi'nin sadece bu bağışı yapmakla kalmadığını açıkladı. Ünlü çiftin, bugüne kadar 2 bin 500 aileye kışlık giysi yardımı yaptığı, her ay da 500 aileye kumanya, 150 üniversite öğrencisine de burs verdiği ortaya çıktı.

 

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