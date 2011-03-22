Ebru Gündeş 1,5 aylık hamile

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Ebru Gündeş, Azerbaycanlı işadamı Reza Zarrab ile bir yıllık ilişkinin ardından 2010’un şubat ayında nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta anne olmak istediğini ve çocuk özlemini dile getiren, “Artık ben de anne olmak ve o güzel duyguyu tatmak, çocuğumu kucaklamak istiyorum” diyen ünlü şarkıcı sonunda muradına erdi. Gündeş, evlendikten tam bir yıl sonra müjdeli haberi aldı. Hamile olduğundan şüphelenen sanatçı, bir süre önce yaptırdığı kontrollerde 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi.