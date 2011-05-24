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Ebru Destan Survivor'dan elendi

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de dokunulmazlık oyununu Nihat Doğan kazanmış ve Tefik'i koruma altına almıştı. Nihat Doğan'ın Tefik'i...

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de dokunulmazlık oyununu Nihat Doğan kazanmış ve Tefik'i koruma altına almıştı. Nihat Doğan'ın Tefik'i koruma altına alması adadaki dengeleri bir anda değiştirmişti. Konsey oylamasında ise eleme için çıkan isim Özge Ulusoy olmuştu.



Ulusoy, kendi aralarında aldıkları kararı öne sürerek birlikte SMS oylamasına gitmek için Ebru Destan'ın adını söylemişti.

Dün akşam yapılan halk oylamasında adaya veda eden isim Ebru Destan oldu ve Survivor’da beşli koalisyon dağıldı. Ebru Destan, Özge Ulusoy, Pascal Nouma, Asena ve Derya Büyükuncu beşlisinden adada sadece iki kişi kaldı: Özge Ulusoy ve Derya Büyükuncu. Adada bundan sonra neler yaşanacağı merak konusu.


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