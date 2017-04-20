Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Eski manken ve sunucu Ebru Destan, 6 yıllık evliliğinin bitme nedenini açıkladı. Destan, parmağındaki 'Love' dövmesiyle ilgili olarak "Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor. Bu dövme yüzünden boşanıyorum" dedi.

Ebru Destan, 16 Haziran 2011'de Mete Okay İnan ile evlenmişti. Bu evlilikten 2 oğlu oldu. Çift geçen Aralık'ta boşanma kararı aldı.

Posta gazetesinin haberine göre, Ebru Destan önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin parmağındaki ‘Love’ dövmesini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor.”

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti: “Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah’ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum. Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun boşandı. Demet Şener, İbrahim’e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı.”