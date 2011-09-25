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Ebru, Bond kızı oluyor

James Bond serisinin son filminde eski mankenlerden Ebru Akel de oynayacak.

25 Eylül 2011 03:00


 T24- James Bond serisinin 2012'de vizyona girecek son filminde eski mankenlerden Ebru Akel de oynayacak



Vatan'ın haberine göre, Oscarlı yönetmen Sam Mendes’in 2012’de vizyona girecek ve başrolünde üçüncü kez Daniel Craig’in yer alacağı James Bond serisinin son filminde Ebru Akel de oynayacak.

Aksiyon sahneleri Sultanahmet’te çekilen ve aralarında Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris ve Judi Dench’in gibi oyuncuların yer aldığı dev kadroya Türkiye’den de bir isim eklendi. Ebru Akel geçtiğimiz günlerde ‘’James Bond’’ serisi için görüşmelere gittiğini açıkladı.

Hiç aklında olmadığı halde denemelere gittiğini söyleyen Akel ‘Türkiye’ye Bond filminin bazı sahnelerini çekmek için geldiler, Türkiye’den bazı oyunlarla seçme yaptılar, onlara katıldım oysa hiç aklımda yoktu fakat böyle bir şey gelince tabi ki değerlendirmek istiyor insan’ dedi

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