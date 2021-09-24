T24 LogoT24 Logo
Spor

Ebrar Karakurt’tan market fiyatlarına gönderme: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

İtalya’nın Novara takımına transfer olan ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan 21 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’deki fiyat pahalılığına dikkat çekti

24 Eylül 2021 23:07

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'daki bir market alışverişi sonrası sepetinin fotoğrafını çekerek,  "Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro" notunu yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medyadaki ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İtalya’nın Novara takımına transfer olan ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan 21 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’deki fiyat pahalılığına dikkat çekti.

İtalya’da alışveriş sepetinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, "Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro" ifadelerini kullanarak Türkiye’deki ekonominin geldiği noktaya vurgu yaptı. Milli voleybolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

ebrar karakurttürkiyemarket fiyatlarıtürkiye'de 1000 liraitalyada 55 euro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24