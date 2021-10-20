Ebrar Karakurt: Hayatım, sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil

İtalya'nın Novara takımına takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.

Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu. Sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna Ebrar, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalin Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" dedi.

Pişman olduğu konular

Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" diye konuştu.

Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk. Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.

“Yakışıyor, yapıyorum yani"

Ebrar, pembe saçı neden tercih ettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye. Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum.”