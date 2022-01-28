Ebrar Karakurt 2. kez Koronavirüs'e yakalandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karakurt, kötü haberi "Şimdi eve dönme vakti" diyerek verdi.
22 yaşındaki Milli voleybolcu Ebrar Karakurt't yaptığı paylaşımla 2. kez Koronavirüs'e yakalandığını belirtti.
Başarılı voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğumu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti. Karakurt, kariyerini İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da sürdürmekte.