T24 LogoT24 Logo
Spor

Eboue'yi intihara sürükleyen gelişme

Boşanma davasında tüm mal varlığını kaybeden Eboue, "Allah'ın bana yardım etmesini bekliyorum" dedi Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağdı Hasan Şaş: "Seni unutmadık

24 Aralık 2017 18:05

Boşanma davasında tüm mal varlığını kaybeden Eboue, \"Allah\'ın bana yardım etmesini bekliyorum\" dedi

Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağdı

Hasan Şaş: \"Seni unutmadık. Elimden geleni yapacağım\"

Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek, ekonomik zorluklar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki futbolcu, İngiltere\'nin Mirror Gazetesi\'ne konuştu.
Bütün mal varlığını boşanma davasında eşine verdiğini dile getiren Eboue, ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntıları şöyle ifade etti;
\"Boşanma davasını kaybettim ve eşim Aurelie, bütün mal varlığımı kazandı. Oturduğum ev de yakın zamanda eşime devredilecek. Evde olduğum zaman polisler gelecek diye korkuyorum. İçeride olduğumu anlamasınlar diye ışığı bile kapatıyorum. Kapının önüne de bir sürü eşya koydum. Allah\'ın bana yardım etmesini bekliyorum.
Çamaşır makinem yok. Her gün elbiselerimi ellerimle yıkıyorum. Çiftlikte yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Anneme teşekkür ediyorum. Bana genç bir adamken yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı ve yıkamayı öğrettiği için.
Ancak elbiselerimi ya da sahip olduğum diğer şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım, çünkü bu adil değil.\"
GALATASARAYLILARDAN DESTEK
Bu arada Galatasaray\'ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş da, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Hasan Şaş, Eboue\'nin fotoğrafının altına, \"Seni unutmadık, elimden geleni yapacağım\" ifadelerini yazdı.
Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da Twitter\'dan #YalnızDeğilsinEboue etiketiyle eski futbolcuları Emmanuel Eboue\'ye destek mesajları yazıyor.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BoşanmaEboueElimdenSahilliEmmanuel EboueBirGalatasarayMirror GazetesiBütünAurelieOturduğumEvdeKapınınAllahHerAnnemeBanaAncakSonunaDESTEK BuHasanAyrıca GalatasaraylıTwitterDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24