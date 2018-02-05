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Spor

Eboue: Evden atılabilirim, futbola dönmek istiyorum hala yeteneğim var

Tüm parasını karısının aldığını söyleyen Eboue, zor günler geçirmeye devam ediyor

05 Şubat 2018 15:07

Son dönemde zor günler geçiren ve intiharın eşiğine gelen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına özel bir röportaj verdi. Eboue'nin röportajı evinde verdiği dikkatlerden kaçmadı. Evin oldukça küçük olduğu ve eşyaların toplu bir şekilde durduğu görülüyor.

Hiç arkadaşının kalmadığını söyleyen Fildişili, futbolun nankör olduğunu dile getirdi. İşte Eboue'nun o sözleri:

"Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim. Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim."

"Bağdat ya da Pakistan fark etmez, oynamak istiyorum"

Zor günler geçiren 34 yaşındaki Fildişili futbolcu, futbola geri dönmek istediğini dile getirdi:

"Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum."

"Evden atılabilirim"

Parasızlıktan evden atılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini dile getiren Eboue, sözlerine şöyle devam etti:

"Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım."

"Hiç arkadaşım kalmadı"

Her şeyin para üzerine olduğunu söyleyen Eboue, bu zorlu döneminde hiç arkadaşının kalmadığını açıkladı:

"Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine. Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum. Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı."

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