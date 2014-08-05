Ebola'dan ölenlerin sayısı hızla artıyor; 887 kişi hayatını kaybetti

WHO'nun açıklamasında, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı kaydedildi. Ebola salgınının başlamasından itibaren Gine'de bin 600 vaka tespit edildiği, Nijerya'dan da ölüm haberinin gelmeye başladığı bildirildi.

Bugüne kadar Gine'de 358, Liberya'da 255, Sierra Leone'de 273 ve Nijerya'da da 1 kişi olmak üzere 887 kişinin Ebola'dan hayatını kaybettiği açıklandı.

Gönüllü ABD'li doktor ülkesine gidiyor

Bu arada, Ebola ile mücadele için Liberya'da gönüllü olarak görev yapan Amerikalı doktor Kent Brantly'in ülkesine ulaşmasının ardından ikinci ABD'linin de tahliye işlemi başladı.

Liberya havaalanı yetkilileri, Ebola'ya yakalanan ikinci ABD vatandaşı Nancy Writebol için gönderilen uçağın pazartesi öğleden sonra Monrovia'ya ulaştığını bildirdi.

Uzun süredir Liberya'da misyonerlik yaptığı belirtilen Writebol'u alacak uçağın salı sabahı erken saatlerde ABD'ye dönüş için havalanacağı ifade edildi.