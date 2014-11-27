Ebola'dan ölenlerin sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünden etkilenen 3 Batı Afrika ülkesinde geçen hafta yaklaşık 600 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ebola virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısının 5 bin 689'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 23 Kasım'a kadar büyük kısmı Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 15 bin 935 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi. DSÖ'dan geçen hafta yapılan açıklamada, Ebola vakası sayısı 15 bin 351 olarak verilmişti.

Son bir hafta içerisinde Gine'de 148, Liberya'da 67, Sierra Leone'de 385 vaka tespit edildi. Son bir haftada 3 sağlık çalışanında da virüs saptandığı açıklandı.

Gine'deki yeni vaka sayısının durağan, Liberya'da bazı bölgelerde durağan, bazı bölgelerde ise azalan ama Sierra Leone'de artışın devam edebileceğine yönelik bir eğilim olduğu ifade edildi.

Gine'de hastaların yüzde 70'inden fazlası izole edilmişken ve yüzde 80'i güvenli şekilde gömülürken, Liberya ve Sierra Leone'de yüzde 70'den azı izole edilmiş durumda ve Ebola'dan ölenlerin yaklaşık yüzde 25'i güvenli bir şekilde gömülmüyor.

Ebola virüsünden ölen 5 bin 689 kişinin 5 bin 674'ünün bulunduğu 3 Batı Afrika ülkesinden Liberya'da 7 bin 168 vakada 3 bin 16 kişi, Sierra Leone'de 6 bin 599 vakada bin 398 kişi, Gine'de ise 2 bin 134 vakada bin 260 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ebola virüsü nedeniyle Mali'de 8 vakada 6 kişi, Nijerya'da 20 vakada 8 kişi ve ABD'de de 4 vakada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Senegal ve İspanya'da birer vaka saptanmıştı.

DSÖ açıklamasında ayrıca 592 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, bu kişilerden 340'ının hayatını kaybettiği bildirildi.