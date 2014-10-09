Eboladan ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada; 5 Ekim'e kadar büyük bir kısmı Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere toplam 8 bin 33 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi.

Rapora, salgından etkilenen Liberya, Gine ve Sierra Leone, Nijerya, Senegal ile birlikte ABD de geçen hafta ülkede tespit edilen ilk Ebola hastası nedeniyle dahil edildi.

DSÖ, İspanya'da da bir vakanın tespit edildiğini ama bu kaydın gelecek haftaki rapora dahil edileceğini bildirdi.

Açıklamada, Sierra Leone ve Liberya'da yeni vaka sayısında düşüş yaşanmasına rağmen salgının kontrol altına alındığının söylenemeyeceğinin altı çizildi.

Liberya'da 3 bin 924 vaka ve 2 bin 210 ölüm, Sierra Leone'de 2 bin 789 vaka 879 ölüm ve Gine'de bin 298 vaka ve 768 ölüm meydana geldiği ifade edildi.

Salgından etkilenen sağlık çalışanlarının sayısının ürkütücü düzeylerde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 401 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı, 232'sinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Salgının daha düşük düzeyde seyrettiği Nijerya'da 20 vaka tespit edildiği, 8 kişinin hayatını kaybettiği, Senegal'de ise 1 vaka belirlendiği bildirildi.

Batı Afrika'daki salgından bağımsız olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgında ise 70 vaka tespit edildiği, 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'deki ilk Ebola hastası hayatını kaybetti

Öte yandan ABD'de tespit edilen ilk Ebola hastası Thomas Eric Duncan'ın (42) hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dallas'ta Duncan'ın tedavi edildiği Teksas Sağlık Presbiteryen Hastanesi Sözcüsü Wendell Watson, yaptığı yazılı açıklamada, Duncan'ın Teksas saati ile 7.51'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de Ebola virüsü kapmış kişilerin tespit edilerek hastalığın yayılmasının önlenmesi için Batı Afrika'dan gelen yolcular beş havalimanında kontrolden geçirilecek.

Federal yetkililerin verdiği bilgiye göre, kontrollerin New York JFK Havalimanı'nda bu hafta sonu, Washington Dulles, Chicago O’Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson ve New Jersey Newark Liberty havalimanlarında ise gelecek hafta başlaması bekleniyor.

Kontrollerin hastalığın en yaygın olarak görüldüğü Liberya, Sierra Leone ve Gine'den gelen yolcuları kapsayacağı, yolcuların vücut ısıları ölçülerek hastalık şüphesi olanların detaylı kontrolden geçirileceği belirtildi.