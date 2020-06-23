Ebola virüsünü keşfeden bilim insanlarından Profesör Piot: Yabancıların ülkeye girdiğinde 2 hafta karantinada kalması anlamsız

Britanya'nın önde gelen bilim insanlarından Peter Piot, Britanya'da hükûmetin ülkeye giriş yapan gezginlere yönelik uygulayacağı 14 günlük karantina önlemini "Tamamen yararsız" olarak niteledi.

Independent'da yer alan habere göre, Ebola virüsünün keşfedilmesini sağlayan bilim insanlarından biri olan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu Direktörüi Peter Piot, Covid-19 salgınında ikinci dalga ilişkin görüşlerini söyledi. Piot, ikinci salgının bir 'tsunami' gibi değil de 'bir dizi yerel salgın' gibi gelişeceğini beklediğini söyledi.

Profesör Piot, Britanya'ya gelen kişilerin iki haftalık bir süre boyunca kendilerini tecrit etmelerini gerektiren tedbirin ancak ülkede virüs vakaları görülmeden önce “anlam ifade edebileceğini” söyledi.

8 Haziran'dan itibaren, Britanya'ya gelen yolculardan karantina önlemlerine uyup uymadıklarından emin olmak için sürpriz ziyaretler yapabilecek yetkililere adres vermeleri isteniyor. Kuralları ihlal edenler bin sterline (yaklaşık 8 bin 490 TL) kadar para cezasına çarptırılıyor.

Piot, “ülkeye dönen gezginleri karantinaya almak gibi tamamen yararsız önlemler” alındığını söyledi ve ekledi: "Bunun ülkeye ve ekonomiye verdiği zarar çok büyük olacak. Öyleyse bu kuraldan en kısa sürede vazgeçilmesini umalım ve ne işe yarıyorsa ona odaklanalım"

Britanya'da hükûmet bu hafta içinde sosyal mesafe kurallarını gevşetmeye hazırlanırken, bilim insanı “bu iki metre kuralı konusunda katı olmadığını” da sözlerine ekledi.

Piot, sözlerine şöyle devam etti: "Bu aslında yanlış bir güvenlik hissi yarattı; iki metrenin ötesinde risk bir anda yok olmuyor. İkimiz de maskeliysek virüsü kapmış biriyle bir metre mesafede olmayı, maskesiz iki metre mesafede olmaya tercih ederim. Yüz maskeleri ve yüz örtülerinin sadece toplu taşımada değil, halka açık diğer yerlerde de zorunlu tutulmasıyla bağdaştırıldığı sürece epey rahatım. Bunu dükkanlar ve birçok kişinin olduğu yerler için de söyleyebilirim."