Ebola virüsüne karşı ZMapp umudu



Sadece Liberya'da 300 kişi Ebola virüsü taşıyor. Karantina bölgeleri, sınır kapama gibi radikal önlemler de virüsün Batı Afrika'da yayılmasını engellemeye yetmedi. Şimdi Liberyalılar ümitlerini bir deneye bağlamış durumda. Hükümet, şimdiye kadar sadece maymunlar üzerinde denenmiş, insanlar üzerinde test edilmediği için henüz ilaç ruhsatı bulunmayan Amerikan ZMapp ilacını denemeye karar verdi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, ZMapp'in Liberya'ya gönderilmesine onay verdi. Afrika'da virüsü kaptıktan sonra ABD'de ZMapp ile tedavi edilen iki Amerikalı iyileşme belirtileri göstermişti. İlaç, Liberya'da ise ilk etapta Ebola virüsünü taşıyan iki doktorun tedavisi için kullanılacak.

Liberya Enformasyon Bakanı Lewis Brown, Amerikan makamlarının onayından memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Virüse yakalananlara da istedikleri takdirde ilacın üzerlerinde denenmesi fırsatının tanınması gerek bence. Ebola kurbanları üzerinde iyileştirici etki gösterdiği kabul edilen ya da bilinen bu ve diğer ilaçların klinik deneyleri konusunda uluslararası partnerlerimizle birlikte çalışacak olmaktan mutluyuz. Halkımız da bu konuda karar hakkına sahip olmayı hak ediyor.”

"İstisnai durum"

Ancak ruhsatı bulunmayan bir ilacın insanlar üzerinde denenmesi konusunda kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu tür ilaçların kullanımının istisna olarak kalması uyarısında bulunarak ilacı kullanan hastaların çok iyi gözlemlenmesi ve kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü de, Batı Afrika'daki durumun, bu alışılmadık adımı atmayı gerekli kıldığını açıkladı. Ancak tüm çekincelere rağmen Ebola'nın vurduğu Liberya'da tüm umutlar yeni ilaca bağlanmış durumda. Liberya'nın eski sağlık bakanlarından doktor Peter Coleman, DW'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

“Hayat risklerle doludur. Her ilaç, FDA ya da dünyanın diğer ülkelerindeki kontrol kurumları tarafından onaylanmış ilaçlar bile yan etkilere sahiptir. Biz doktorlar olarak bu ilaçları hastalara verdiğimizde yan etkilerini gözlemleriz. Sonuçta bu ilaç da hastalara verildiğinde etkileri gözlemlenecek. Başka bir seçeneğimiz var mı? Bu ilaçları vermezsek insanlar ölecek.”

Liberya'nın komşusu Burkina Faso'dan doktor Halidou Tinto da başka seçenek bulunmadığı görüşünde. Klinik araştırmalar alanında uzman doktor, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını durdurmak için hiçbir seçeneği göz ardı edemeyeceğini belirtiyor:

“Bu tür testler ölüm oranlarının yüksek olduğu durumlarda uygundur. Ebola'da ölüm oranı yüzde 60 cıvarında. Burada söz konusu olan insanî bir denemedir. Hastalığın riski çok yüksek olduğu ve yapacak başka bir şey bulunmadığı için denemeye cesaret etmek zorundayız.”