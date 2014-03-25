Ebola virüsü yayılıyor



Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Saskatoon kentinde yaşayan bir kişinin, Liberya'ya seyahatinden sonra döndüğü ülkede, ağır viral hemorajik ateş tanısı ile hastaneye kaldırılması, yetkililerde Ebola virüsü şüphesi uyandırdı.

Adı açıklanmayan hastanın durumunun kritik olduğunu bildiren Saskatchewan Sağlık Hizmetleri yetkilisi Dr. Denise Werker, hastanın personel ve diğer hastalara virüs bulaştırmaması için karantinaya alındığını söyledi.

Söz konusu kişinin hastalığının Ebola olup olmadığının, başlatılan tetkik ve incelemelerden sonra netleşeceğini kaydeden Werker, yapılan araştırmalarda hastanın Kanada'dan ayrılırken sağlık sorunu olmadığının saptandığını ifade etti.

Ölü sayısı artıyor

Hastanın semptomlarının, Batı Afrika'da Ebola'nın yanı sıra diğer görülen hastalıklarla da benzeştiğine işaret eden Werker, sorunun federal makamlara da iletildiğini ve toplumun gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti.

İlk kez 1976 yılında Kongo'da ortaya çıkan Ebola, geçen hafta Gine'de 50'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu. Kongo'da Ebola virüsü şüphesiyle tedavi halen 87 kişi tedavi görüyor. Ebola virüsü komşu Liberya'da da 5 kişinin ölümüyle sonuçlandı.