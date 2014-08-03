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Dünya
Deutsche Welle

Ebola taşıyan doktor ABD'ye getirildi

Liberya'daki ebola hastalarını tedavi eden Amerikalı bir doktor ve bir hemşire de ebolaya yakalanmıştı.

03 Ağustos 2014 17:10


Liberya'dan havalanan özel karantina odalı uçak Amerikalı hekim Kent Brantly'i Atlanta'daki Emory Üniversite Hastanesi'ne nakletti. Tek kişilik karantina bölümü bulunan uçağın daha sonra hemşire Nancy Writebol'u almak üzere havalandığı bildirildi.

Batı Afrika'da ebola hastalarının tedavisinde görev alan Kent Brantly ve Nancy Writebol'a da ebola teşhisi konmuştu. Geçen aylarda ebola nedeniyle aralarında onlarca sağlık personelinin de olduğu 700'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

CNN televizyonunun haberine göre karantinaya alınan Amerikalı doktor Kent Brantly'nin durumunun stabil olduğu kaydedildi. Emory Üniversite Hastanesi doktorlarından Bruce Ribner ebolanın ABD'de yayılmasının engellenmesi için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

Nijerya'da ebola bulaştığından şüphe edilen iki kişinin virüsü taşımadıkları ortaya çıktı. Yetkililer yine de söz konusu iki kişinin yanı sıra yaklaşık 70 kişinin daha güvenlik amacıyla gözlem altında tutulduğunu açıkladılar.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa,BW/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LiberyaAmerikalıKent Brantly Atlanta EmoryHastanesiNancy WritebolBatı AfrikaKent BrantlyBruce RibnerABDWelle Türkçe DW/dpaBW/AG

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