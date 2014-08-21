Ebola salgınında ölü sayısı 1350'ye yükseldi

DSÖ, Ebola salgınında ölenlerin sayısının bin 350'ye yükseldiğini açıkladı. Örgüt, herhangi bir kanıtlanmış tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan Ebola salgınıyla mücadele için küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmiş ve salgınla mücadelede deneysel ilaçların kullanılmasının etik olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Batı Afrika'daki Ebola salgınında ölenlerin sayısının bin 350'ye yükseldiğini bildirdi. WHO'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-18 Ağustos tarihleri arasında Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya'da 221 yeni Ebola vakası tespit edildi ve 106 kişi hayatını kaybetti. Buna göre, Liberya'da 126 yeni vaka 95 ölüm, Gine'de 36 yeni vaka 2 ölüm, Sierra Leone'de 59 yeni vaka 9 ölüm görüldü. Böylece, 18 Ağustos'a kadar 2 bin 473 yeni Ebola vakası tespit edilmiş ve bin 350 kişi bu hastalık dolayısıyla hayatını kaybetmiş oldu.

WHO verilerine göre, Ebola salgınında Liberya'da 576, Gine'de 396, Sierra Leone'de 374 ve Nijerya'da da 4 kişi hayatını kaybetti.

WHO, herhangi bir kanıtlanmış tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan Ebola salgınıyla mücadele için küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmiş ve salgınla mücadelede deneysel ilaçların kullanılmasının etik olduğunu açıklamıştı.

Hastalığa yakalananların ölüm riskinin çok yüksek olduğu Ebola'ya yol açan virüs, hastaların vücut sıvıları yoluyla yayılıyor. Virüs, bugüne kadar daha çok hastayla temasa geçen yakınlarına, ölen hastaları yıkayan ve gömenler ile hastalara müdahale ederken yeterli önlem almayan sağlık personeline bulaştı.

Ebola salgınının yaşandığı Liberya, Gine ve Sierra Leone'de yaklaşık bir milyon kişi karantinada tutuluyor. (AA)