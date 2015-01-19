T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola salgını Mali'de kontrol altına alındı

Afrika'da bir ülke daha Ebola ile savaşı kazandı. 42 gündür yeni Ebola vakasının görülmediği Mali'de salgının sona erdiği açıklandı.

19 Ocak 2015 12:41


Mali Sağlık Bakanı Osman Kone'nin açıklaması Birleşmiş Milletler'in Ebola ile mücadeleden sorumlu yetkilisi İbrahim Soce tarafından da doğrulandı. Mali'de 7 kişi Ebola'dan hayatını kaybetmişti. Sağlık görevlilerine teşekkür eden Kone, Mali'nin Ebola ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü hijyen ve sağlık alanındaki düzenlemelerini uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Ebola, kan ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Semptomlar grip ya da sıtmaya benziyor. Hastalığın bulaşmasından 2 - 21 gün sonra kişi kendini halsiz hissetmeye başlıyor, baş ağrısı ve kas ağrıları oraya çıkıyor. Daha sonra yüksek ateş, ishal ve kusma geliyor. Özellikle mide bağırsak kanalında ya da akciğerde meydana gelen ağır iç kanamalar ölüme yol açıyor.

Ebola'dan en çok Liberya, Sierra Leone ve Gine etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, vaka sayısının 21 bin 300'ü bulduğu salgında 8 bin 400 dolayında kişi öldü. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarık Yaşareviç, yeni vaka sayısında azalma olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfrikaEbolaMaliSağlık Bakanı Osman KoneBirleşmiş Milletler EbolaSoceKone Mali EbolaDünya SağlıkLiberya Sierra LeoneGineSağlıkTarık YaşareviçDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24