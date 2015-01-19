Ebola salgını Mali'de kontrol altına alındı



Mali Sağlık Bakanı Osman Kone'nin açıklaması Birleşmiş Milletler'in Ebola ile mücadeleden sorumlu yetkilisi İbrahim Soce tarafından da doğrulandı. Mali'de 7 kişi Ebola'dan hayatını kaybetmişti. Sağlık görevlilerine teşekkür eden Kone, Mali'nin Ebola ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü hijyen ve sağlık alanındaki düzenlemelerini uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Ebola, kan ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Semptomlar grip ya da sıtmaya benziyor. Hastalığın bulaşmasından 2 - 21 gün sonra kişi kendini halsiz hissetmeye başlıyor, baş ağrısı ve kas ağrıları oraya çıkıyor. Daha sonra yüksek ateş, ishal ve kusma geliyor. Özellikle mide bağırsak kanalında ya da akciğerde meydana gelen ağır iç kanamalar ölüme yol açıyor.

Ebola'dan en çok Liberya, Sierra Leone ve Gine etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, vaka sayısının 21 bin 300'ü bulduğu salgında 8 bin 400 dolayında kişi öldü. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarık Yaşareviç, yeni vaka sayısında azalma olduğunu açıkladı.