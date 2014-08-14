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Sağlık

Ebola salgını Kenya'yı da tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklama, Ebola salgınının Doğu Afrika'yı da tehdit etmeye başladığına dair gelen en önemli uyarı olarak yorumlanıyor

14 Ağustos 2014 17:48

Kenya'nın özellikle çok önemli bir transit uçuş ülkesi olması nedeniyle ülkeye Batı Afrika'dan gelen birçok uçak bulunduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kenya Direktörü Custodia Mandlhate, ülkedeki risk düzeyinin 'Kategori iki'ye yükseltildiğini söyledi.Bu kategori salgının yayılma riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yapılan açıklama, Ebola salgınının Doğu Afrika'yı da tehdit etmeye başladığına dair gelen en önemli uyarı olarak yorumlanıyor.

 

'Uçuşları yasaklamayacağız'

 

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin havalimanında sağlık kontrollerinin yoğunlaştırıldığı da ifade ediliyor. Ancak ülke Batı Afrika'dan gelen ıuçuşları yasaklamayı şimdilik düşünmüyor. Sınır geçişlerinin çok iyi kontrol edilemediğini belirten Kenya Sağlık Bakanı James Macharia, "Böyle bir durumda uçuşların yasaklanmasını öneremeyiz" dedi. Batı Afrika ülkelerinden Kenya'ya haftada 70 yolcu uçağı geliyor.

Batı Afrika'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1069'a yükseldiği belirtildi. Kanada, üzerinde hâlâ deneylerin devam ettiği bir Ebola aşısını Batı Afrika ülkelerine bağışlayacağını açıklamıştı.

 
 
Nijerya'dan üçüncü ölüm haberi
 

Sierra Leone'de havalimanında yolcuları sağlık kontrolünden geçiren bir doktorun da virüse yakalanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgedeki BBC muhabiri Umaru Fofana, son olayla birlikte Sierra Leone'de hayatını kaybeden doktor sayısının 2'ye çıktığını belirtiyor. Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da ise üçüncü Ebola virüsüne bağlı ölüm haberi geldi.

 

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