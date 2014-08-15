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Sağlık

'Ebola salgını ancak 6 ay içinde kontrol altına alınabilir'

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Başkanı Jonane Lui, 'Ebola'nın çıkış noktası olan Liberya'daki salgını kontrol altına almadan bölgedeki salgının kontrol altına alınamayacağını' belirtti

15 Ağustos 2014 22:26

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Batı Afrika'daki Ebola salgınının kontrol altına alınmasının en az ay süreceğini ifade etti. Örgütünün başkanı Jonane Lui, Liberya'daki salgını kontrol altına almadan bölgedeki salgının kontrol altına alınamayacağını da dile getirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ebola'dan ölenlerin sayısı 1069'a çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının "çok büyük ölçüde hafife alındığını" açıkladı. Kuruluş, çalışanlarının bildirilen Ebola vakaları ve ölümlerinin krizin boyutunu yansıtmadığını gösteren kanıtlar gördüğünü belirtti. Örgütten yapılan yazılı açıklamada "olağanüstü önlemler" alınması gerektiği vurgulandı.

Geçen Şubat ayında Gine'de başlayan salgın Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'ya yayıldı.

Ancak WHO hastalık havadan bulaşmadığı için havayoluyla seyahatte virüse yakalanma riskinin düşük olduğunu bildirdi.
WHO salgının "bir süre daha devam etmesinin" beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Salgının görüldüğü yerlerdeki personelimiz bildirilen vakaların salgının boyutlarını temsil etmekten çok uzak olduğunu gösteren kanıtlar gördü. " denildi.

Örgüt salgınla mücadeledeki zorluklardan birinin "doktor sayısının çok az, korkunun ise büyük olduğu, sağlık sisteminin çalışmadığı, aşırı yoksul yerlerde görülmesi" olduğunu belirtti.

 

Dedikodu can aldı

 

Bu arada Nijerya'da Ebola'ya yakalanmayı önlediği dedikoduları yayılan tuzlu bir sıvıyı içen iki kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık bakanının dedikoduları yalanlamasına karşın, sıvıyı içen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Ebola virüsü taşıyan kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu bulaşıyor. Başta grip benzeri belirtiler gösteren hastalık, gözler ve dişetleri gibi bölgelerde kanamaya ve organların iflas etmesine yol açan iç kanamaya yol açıyor.

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