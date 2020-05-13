Ebola'nın tespitine katkı sağlayan bilim insanlarından Peter Piot, Koronavirüs'e yakalandı: Hayatımı virüslerle savaşa adadım, intikam aldılar

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Ebola virüsünün tespit edilmesine katkı sağlayan bilim insanlarından biri ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu Başkanı Peter Piot, kendi yeni tip Koronavirüs'e yakalanma sürecini anlattı. Piot, "Hayatımı virüslerle savaşa adadım ve şimdi benden intikam aldılar" ifadelerini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) semptomlarını Mart ayında göstermeye başlayan 71 yaşındaki Piot, ilk semptomlarının yüksek ateş ve yoğun baş ağrısı olduğunu söyledi. Piot, ilk başlarda öksürüğü olmadığını ama Koronavirüs'e yakalandığını hissettiğini söyledi. Öte yandan Piot, "Hastalık geçer" düşüncesiyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e özel danışmanlık görevine devam ettiğini belirtti.

Durumunun ağırlaşmaya başladığını anlatan Piot, hastaneye yatma sürecini şu sözlerle aktardı: "Hayatımını virüslerle savaşmaya adadım ve sonunda benden intikam aldılar. Daha önce hiç ağır hastalığım olmamıştı, 10 gündür hastalık izni bile kullanmamıştım. Oldukça sağlıklı bir hayat yaşıyorum, tek risk faktörüm 71 olan yaşımdı fakat hastalığın geçeceğine inandım"

"İyi ki Koronavirüs'e yakalandım, Ebola'ya değil"

2014 yılında Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola virüsüne karşı attığı adımlara karşı oldukça eleştirel olan Piot, "Geçen günlerde bir bilimsel çalışmada Britanya'da bir hastanede Koronavirüs'ten ölme ihtimalinin 2014'te batı Afrika'da Ebola'dan ölme ihtimaline yakın yani yüzde 30 civarında olduğunu okusam da İyi ki Koronavirüs'e yakalandım, Ebola'ya değil" dedi.

Durumu ağırlaştıktan sonra bir süre hastanede yatan ve şu an iyileşme aşamasında olan Piot, henüz Koronavirüs'le ilgili cevaplanacak çok soru olduğunu söyledi.