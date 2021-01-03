Ebola'nın keşfinde rol oynayan profesörden yeni virüsler uyarısı

1970'lerin ortalarında Orta Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan mikrobiyolog Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğu ve tüm dünyanın buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

CNN'e konuşan Prof. Muyembe Tamfum, insanlığı bekleyen tehlikeyi anlatırken "Yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız" dedi. Mikrobiyolog Tamfum, Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüslerin olduğundan bahsetti.

"Hastalık X'i (bilinmeyen) ilk yayan kişi olabilir"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan Ingende’de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi. Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle birlikte doktorların, ‘beklenmedik’ anlamına gelen ‘Hastalık X’i ilk yayan kişi olabileceğinden endişe ettikleri belirtildi.

Yeni patojenin, Covid-19 kadar hızlı yayılabileceğini ifade eden Tamfum, Ebola’nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip olabileceğini ileri sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Hastalık X’in varsayımsal olduğu, ancak bilim insanlarının, ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duydukları ifade edildi.