Ebola hızla yayılıyor



Dünya Sağlık Örgütü alarmda: Şu anki Ebola salgınının hastalık tarihindeki en ölümcül salgın olduğu belirtiliyor. Virüs nedeniyle Gine'de 101 kişi hayatını kaybederken, 157 kişi de virüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında. Komşu ülke Liberya'da da 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise virüs taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yasareviç, geçen haftalarda rahatsızlananların yüzde 65'inin yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi. Virüse karşı bir aşı ya da ilaç yok. Ancak Yasareviç, önemli olanın insanların şüpheli bir durumu hemen bildirmesi olduğu vurguluyor: "Hastalık teşhisi ne kadar erken konursa, iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyor. Ayrıca virüs taşıyanların aileleri de korunmuş oluyor.”

Ebola salgınının yayıldığı haberlerinin duyulmasının üzerinden üç hafta geçti. İlk vakalara daha şubat ayında Gine'nin güneyindeki ormanlık alanlarda rastlanmıştı. Bir kaç hafta içinde virüs başkent Conakry'ye ulaştı.

Bu Batı Afrika'daki ilk Ebola salgını. Yasareviç, “Daha öncekilerin aksine salgınlar tek bir bölgeyle sınırlı kalmıyor. Ülkenin çok farklı kesimlerinde hastalığa rastlıyoruz. Yeterli kaynak ve insanı harekete geçirmek ise zor oluyor“ diyor.

Yabani hayvan etine yasak

Ebola, kan ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Semptomlar grip ya da sıtmaya benziyor. Hastalığın bulaşmasından 2 ila 21 gün sonra kişi kendini halsiz hissetmeye başlıyor, baş ağrısı ve kas ağrıları oraya çıkıyor. Daha sonra yüksek ateş, ishal ve kusma geliyor. Özellikle mide bağırsak kanalında ya da akciğerde meydana gelen ağır iç kanamalar ölüme yol açıyor.

Hastalık ilk kez 1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgın sırasında teşhis edilmişti. O zamandan beri 15 salgın yaşandı ve toplam 1300 kişi Ebola'dan öldü.

Sadece insanlar değil goril ya da şempanze gibi hayvanlar da bu hastalığa yakalanabiliyor. Bir çeşit yarasanın hastalığa yol açtığı tahmin ediliyor. Söz konusu bölgelerde bol yabani hayvan eti tüketiliyor. Virüsün bu şekilde bulaşabileceği belirtiliyor.

Fildişi Sahili hükümeti, komşu ülkedeki salgın sonra yabani hayvan eti satışını ve tüketimini yasakladı.