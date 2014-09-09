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Yaşam
Deutsche Welle

Ebola can almaya devam ediyor

Eboladan ölenlerin sayısı giderek artıyor. Son verilere göre, virüs nedeniyle 2 bin 296 kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2014 21:39


Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son açıklamaya göre, Batı Afrika'da ebola salgını cumartesi gününe kadar 2 bin 288 kişinin ölümüne yol açtı.

Ölümlerin yüzde 47'si ve vakaların yüzde 49'u son 21 gün içinde gerçekleşti.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan veriler, sadece cumartesi gününe kadarki vakaları kapsadığından ölü ya da hasta sayısı çok daha fazla olabilir. Nitekim Nijerya'da bu tarihten sonra meydana gelen 8 ölüm vakası da eklenince hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 296 oldu.

Toplamda 4 bin 293 kişinin virüs nedeniyle hastaneye yatacak duruma geldiği belirtildi.

Batı Afrika'da ebola virüsünün kontrolden çıkmaya başladığı ve tüm çabalara karşın hızla yayıldığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EboladanSağlıkBatı AfrikaDünya SağlıkNijeryaAfrikaDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/AP BS/BÖ

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