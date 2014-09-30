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Dünya
Deutsche Welle

Ebola binlerce çocuğu öksüz bıraktı

UNICEF’e göre, Ebola nedeniyle en az 3 bin 700 çocuk anne ya da babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

30 Eylül 2014 21:02


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Ebola nedeniyle çok sayıda çocuğun tek başına kaldığını duyurdu. Anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybeden çocukların enfeksiyon korkusu nedeniyle akrabaları tarafından da kabul edilmediği kaydedildi.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de çok sayıda çocuk kendini, aile üyelerinin kaybı nedeniyle terk edilmiş ve istenmiyor hissediyor. UNICEF, bu çocukların acil olarak özel ilgi ve bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

UNICEF Batı ve Orta Afrika bölgesel direktörü Manuel Fontaine, “Öksüzler normalde uzak bir aile üyesi tarafından kabul edilir; ancak bazı topluluklarda Ebola ile ilgili korku aile bağlarından daha güçlü hale geldi” dedi.

Ebola öksüzlerinin sayısının ekim ortasına kadar daha da artması bekleniyor.

Şu anda dek 6 bin 500'den fazla kişi Ebola'ya yakalandı, 3 bin 100 kişi de hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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