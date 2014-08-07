Ebola Batı Afrika'da yayılıyor



Liberya’nın başkenti Monrovia yakınlarında bir beldedeyiz. Yol kenarında, tabelasında “Alternatif terapi ve doğal otlarla tedavi merkezi” yazan bir yapı dikkat çekiyor. Karın ağrısı, tifo ve hatta iktidarsızlığa çare bulunduğu da belirtilmiş. Bu merkezi işleten Peace Bello, DW ile röportajında, ateş, sıtma, yüksek tansiyon gibi hastalıkları çeşitli köklerden elde ettiği doğal ilaçlarla iyileştirdiğini ve tanrının yardımı ile bu hastalıkları kontrol altına alabildiğini iddia ediyor.

Bölgede halkın geleneksel tedavi yöntemlerine ilgisi yüksek ancak Peace Bello şu anda gündemde olan ebola virüsü bulaşmış bir hastanın kendine gelmediğini, gelmiş olsa bile bu hastalığın tedavisini bilmediğini dile getiriyor. Liberya’ya komşu ülkeler Gine ve Sierra Leone'de de ebolaya karşı amansız bir mücadele var ve bu üç ülkenin tamamında alternatif ya da geleneksel tıp merkezlerine devlet birimlerince kesin talimat verilmiş durumda. Ebola belirtisi gösteren tüm insanların derhal resmi sağlık makamlarına bildirilmesi mecburi.

'Halk kara büyüden medet umuyor'

Son derece tehlikeli ve agresif olan bu virüs ile en ufak bir temas hastalığın yayılmasına neden oluyor. Sierra Leone Kızılhaçı’ndan Ebubekir Taravali, herkesin durumun vahametinin farkında olduğunu ve ebola virüsünün yayılmaması için alınan önlemlere uyulduğunu ifade etti DW’ye yaptığı açıklamada. Ancak halkın bazı kesimlerinde kara büyüden medet umanların da olduğunu ifade eden Taravali, iletişimsizlikten dolayı çok sayıda insanın hastanelere güvenmediğini belirtiyor.

Hastalığın Sierra Leone’de ilk görüldüğü dönemde, doktorlar tarafından dile getirilen, bu hastalığın çaresinin olmadığı ve kesin ölüm ile sonuçlandığı yönündeki açıklamanın çok olumsuz bir etki yarattığını vurgulayan Ebubekir Taravali, hastaların da ‘zaten öleceksem neden hastaneye gideyim’ düşüncesine kapıldıklarını aktarıyor. Liberya'da geleneksel tıp uygulayan bir başka isim de Elizabeth Wobe. Wobe de özellikle ülkenin iç kesimlerinde halkın hastanelere güvenmediğini, hastanelere gidenlerin de, tedavi sonuç vermediğinde soluğu geleneksel şifacılarda aldığını dile getiriyor.

Ebola virüsünün etki alanı genişliyor

Halkın bu tavrının ebola ile mücadelede büyük zorluklar çıkardığı bir gerçek. Hastanelere gitmekte ayak direten hastalara teşhis ya konamıyor ya da çok geç konabiliyor. Bu da hastalığın bu süre içinde süratle yayılmasına neden oluyor. Sierra Leone’de hastaların, yakınları tarafından hastanelerden kaçırılarak geleneksel şifacılara götürülmemeleri için askerler hastaneleri kontrol etmeye başladı.

Gine’de geçtiğimiz şubat ayında başlayan salgın önce komşu ülkeler Liberya ve Sierra Leone’ye, ardından da Nijerya’ya sıçramış durumda. Hastalıkla ilgili en büyük sorun halkın bu virüsü küçümsemesi, hatta bazı bölgelerde varlığını inkar etmesi. Sierra Leone Kızılhaçı'ndan Ebubekir Taravali, halkı bilinçlendirmek ve en ufak belirtide hastaneye gitmelerini teşvik etmek için bir ekip kurduklarını ve bu ekibin içinde, toplumda daha fazla saygı gören çok sayıda geleneksel şifacının da bulunduğunu belirtti.