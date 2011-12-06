Ebola aşısı bulundu!

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Çoklu organ yetmezliği öldürüyor



Bilim insanları, fareleri ölümcül Ebola virüsüne karşı koruyan bir aşı buldu. "Proceedings of National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanları, buldukları Ebola aşısının ilk tez uzun süre canlı kalabildiğini ve bu nedenle başarıyla depolanabildiğini açıkladı. Daha önce yapılan araştırmalarda vücuda sağlam, ancak zayıflatılmış virüs enjekte ediliyor ve virüs, uzun süre depolandığında zarar gördüğü için aşının etkisi ortadan kalkıyordu.Uzmanlar, bu kez sentetik viral protein içeren yeni bir aşı geliştirdi. Aşının, ölümcül Ebola virüsü enjekte edilen farelerin yüzde 80'ini koruduğu gözlendi. İlk kez 1976 yılında Kongo'daki Ebola Nehri kıyısında çıkan bir salgın sırasında tespit edilen Ebola virüsü, bulaştığı kişilerin yüzde 90'ının ölümüne neden oluyor.Vücut sıvıları yoluyla bulaşan Ebola, bulantı, kusma, iç kanama ve çoklu organ yetmezliği gibi semptomların ardından hastanın ölümüne yol açıyor. Virüsün biyolojik saldırıda kullanılma olasılığı birçok ülkede korku yaratıyor.