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Sağlık

Ebola 15 dakika içinde tespit edilecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanımına onay verdiği kan testi Batı Afrika'da yüzde 92 başatı yakaladı

21 Şubat 2015 16:13

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'yı 15 dakika içerisinde tespit edebilen bir kan testinin kullanımına onay verdi. Test, şu anda kullanılan klasik metotlardan daha az güvenilir sonuçlar veriyor, ancak sonuç almak saatler yerine dakikalar sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabilen test aynı zamanda enerji hatlarının olmadığı alanlarda da kullanım olanağı sunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü testin ilk basamak sağlık hizmeti veren birimler ile mobil birimlerde kullanılabileceğini söyledi.
Şu anda kullanılan testler, laboratuvar ortamında virüsün genetik yapısından parçaların kan içerisinde tespit edilmesi yöntemi ile çalışıyordu.

Net bir cevap alma süresi ise 12 ila 24 saat arasındaydı.
ABD'li şirket Corgenix tarafından geliştirilen ReEBOV isimli test ise kanda virüse ait başka parçalar arıyor.

Batı Afrika'da test için yapılan denemelerde Ebola virüsü taşıyan kişilerde başarı şansı yüzde 92 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü mümkün olduğu durumlarda hızlı testin ardından geleneksel yöntemlerle sonucun doğrulatılmasını da öneriyor.

Geçen hafta Liberya, Sierra Leone Ve Guinea'de 128 yeni Ebola vakası tespit edildi.
Özellikle Batı Afrika'yı hedef alan salgında 23.250'den fazla kişi virüsle enfekte olurken, 9.380'i hayatını kaybetti.

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