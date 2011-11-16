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Politika

EBK mağazalarında balık da satılacak TBMM (A.A)

16 Kasım 2011 16:56

-EBK mağazalarında balık da satılacak TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürü Bekir Ulubaş, 2 ay içinde EBK mağazalarında balık satışına başlanacağını bildirdi. TBMM KİT Komisyonunda, EBK'nın 2009 yılı hesapları görüşüldü. Görüşmenin başında Genel Müdür Ulubaş, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ulubaş, EBK'nın 1952 yılında kurulduğunu, 1992 yılında özelleştirme kapsamına alındığını ve 13 yıl özelleştirme kapsamında kaldıktan sonra 2005'te eski statüsüne kavuşturulduğunu anlattı. Özelleştirme sürecinde kuruma ait işyerlerinin bir kısmının satıldığını, kapatıldığını ve bedelsiz olarak çeşitli kurumlara devredildiğini ifade eden Ulubaş, bugün itibariyle Genel Müdürlüğün Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Ankara, Van ve Yozgat'ta toplam 10 kombinası ve İstanbul'da da depo müdürlüğünün bulunduğunu söyledi.  Ulubaş, bu yılın başında 100 adet franchisee (bayilik sistemi) verilmesi kararı alındığını ve bu kapsamda bugüne kadar büyükşehirlerde 56 mağaza açıldığını kaydetti. Ulubaş, kurumun 2008'de yaklaşık 40,2 milyon lira olan zararının, 2009'da 28,6 milyon liraya, 2010'da da 9,4 milyon liraya gerilediğini belirterek, ''2011 yılında zarar etmemek hedefimizdir'' dedi. Bekir Ulubaş, EBK'nın 2009 yılında Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 239. olduğunu, 2010 yılında da 140. sıraya yükseldiğini kaydetti.

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