Ebeveynlerini göremeyen sağlık çalışanlarının çocuklarından 'evde kalın' mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocukları hazırladıkları videolarda anne ve babalarına duydukları özlemi anlatırken, 'evde kalın' mesajını da iletti.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görevleri başında olan sağlık çalışanları olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyorlar.

Sürecin en büyük şahitlerinden olan sağlık çalışanlarının çocukları Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video ile anne babalarına mesajlarını iletti.