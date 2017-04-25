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Bilim / Teknoloji

Ebeveynlerin fazla cep telefonu kullanması, çocuklara zarar veriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, çocuklar ebeveynlerinin daha az telefonla zaman geçirmesini istiyor

25 Nisan 2017 02:35

İngiltere’de Dijital Farkındalık isimli kuruluşun 11 ila 18 yaşındaki 2 bin çocuk arasında yaptığı araştırmaya göre, çocuklar ebeveynlerinin cep telefonlarını daha az kullanmasını istiyor. Ancak araştırmaya katılan çocukların aileleri bu şikâyetleri reddetti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, araştırmanın sonuçları şöyle:

Katılımcıların yüzde 82’si yemek sırasında cep telefonlarının kullanılmamasını istiyor;

Yüzde 22’si cep telefonları yüzünden ailece iyi vakit geçiremediklerini düşünüyor;

Yüzde 36’sı ise bugüne kadar ebeveynlerinden telefonlarını bırakmalarını en az bir kez istediklerini söyledi;

Ailelerinden telefonlarını bırakmalarını isteyen çocukların yüzde 46’sı dikkate alınmadıklarından, yüzde 44’ü de bu nedenle üzgün hissettiklerinden şikâyet etti.

Fakat araştırmaya katılan 3 bin ebeveyn aynı fikirde değil.

Ebevenynlerin yüzde 95’i, akşam yemeğinde telefonlarıyla ilgilendiklerini reddetti;

Sadece yüzde 10’u cep telefonu kullanımının çocuklarını olumsuz etkileyebileceğini kabule tti;

Yüzde 43’ü ise genel olarak internette çok fazla vakit geçirdiklerini kabul etti. 

 

 

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