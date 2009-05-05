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Yaşam

Ebeveynleri boşanınca evi yaktı

Eskişehir’de 20 yaşındaki Göksel Akgören, anne ve babasının boşanmasına sinirlenerek annesinin kaldığı evi yaktı.

05 Mayıs 2009 03:00

Eskişehir’de 20 yaşındaki Göksel Akgören, anne ve babasının boşanmasına sinirlenerek annesinin kaldığı evi yaktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Aktaş Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre annesi ve babasının boşanmasına sinirlenen Göksel Akgören, Hülya Akgören'in oturduğu evin odasındaki eşyaları ateşe verdi. Çıkan yangını komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. İki odada bulunan eşyaların kısmen yandığı belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Göksel Akgören, bir süre önce annesi Hülya Akgören ile babası İsmail Akgören'in boşandığını söyledi. Anne ve babasının boşanmasına sinirlendiği için annesinin kaldığı evde yangın çıkardığını ileri süren Akgören, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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