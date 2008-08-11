Ebced kurbanıyım

Ben MİT sanıyordum

İbrahim Tatlıses, adının "Sauna Çetesi"ne karışması hakkındaki iddialara yanıt verdi: "Adam (Kasım Zengin) 'Ebced ilmini biliyorum' dedi. Birinin aklını başına getirelim diye kalktık ona gittik. Adamlar meğer bir çete kurmuşlar. Durup dururken o çetenin üyesi oldum."

Savcı da oradaydı

Bir gün beni bu kişi Ankara'daki yazıhanesine davet etti. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çakır, baktım bu adamın yazıhanesinde oturuyor. Sonra çok değerli bir savcımız, Nuh Mete Yüksel de geldi. Ben de bunların MİT olduklarını sandım. Ama MİT değillermiş, hiçbir şey değillermiş. Şimdi bunda benim ne suçum var."

Oldum Sauna çetesi

O sırada Emre Köroğlu bana, "Benim yeğenim sünnet oluyor abi, eğer şeref verirsen mutlu oluruz" dedi. Kalkıp gittik, düğünde olduğumuz için de tempo tuttuk. Cep telefonuyla o resimler çekilmiş ve sürekli o resmim basıldı. Şekil bu... Ben oldum Sauna Çetesi.