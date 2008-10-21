eBay'den fildişi ürünlere yasak

Elektronik ticaret şirketi eBay, önümüzdeki yılbaşından itibaren fildişi ürünlerin satışını yasaklayacak. Şirketin blogunda (internet günlüğü) yer alan açıklamada, "Bu yöntemin,nesli tehlikeye girmiş ve korunmakta olan türler için en iyi koruma yöntemi olduğunu düşünüyoruz" denildi. eBay’in satış yasağı kapsamına, 1900’lü yıllardan önce yapılmış küçük miktarlarda fildişi kullanılmış eşyalar girmeyecek, yaşı ne olursa olsun, büyük miktarlarda fildişi kullanılmış ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Afrika ve Asya filleri, ABD’de yasalarla koruma altına alınmasına karşın Uluslararası Hayvan Koruma Vakfının (International Fund for Animal Welfare-IFAW)raporuna göre, eBay üzerinden en çok fildişi ürün satışı şirketin ABD’deki sitesinden yapılıyor. IFAW raporunda, Afrika ve Asya’da her yıl 20 binden fazla filin talebi karşılamak için yasa dışı şekilde öldürüldüğü ifade ediliyor. Humane Society International adlı çevre kuruluşunun yöneticisi Teresa Telecky ise kontrolsüz, kanlı fildişi ticaretinde eBay’ın ellerini yıkama kararının takdire değer olduğunu belirterek, bunun diğerlerine de örnek olması gerektiğini kaydetti.