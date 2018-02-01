eBay Hollandalı Adyen'le anlaşıp PayPal ile yolları ayırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Şubat (DHA) – Dünyanın en büyük online ticaret yeri olan eBay, ödemeler konusundaki ana çözüm ortağı PayPal ile yollarını ayırdıklarını ve Hollandalı Adyen’in ödemelerdeki yeni çözüm ortağı olduğunu açıkladı.

CNN News’deki habere göre açıklamanın ardından PayPal hisseleri borsa kapanışından sonra yüzde 11 değer kaybetti.

eBay’den yapılan açıklamada ödeme süreçlerinde artık PayPal’in Hollandalı rakibi Adyen’i kullanılacağı, kullanıcıların site içerisinde Adyen aracılığıyla ödeme yapabileceği fakat sayfa dışına çıkarak PayPal ile de halen ödeme yapmanın mümkün olacağı duyuruldu.

Kurucuları arasında Silikon Vadisi’nin Elon Musk ve Peter Thiel gibi önemli isimleri de bulunan PayPaş 2002 yılında 1.5 milyar dolara eBay tarafından satın alınmış, 2015’te ise piyasa değeri 50 milyar dolara yaklaşınca spin-off’la eBay’den ayrılmıştı. Şu anda PayPal’ın piyasa değeri 100 milyar doların üzerinde.