'Ebabil Harekâtı'nın spam saldırısı nedeniyle Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı

Telegram'da 'Ebabil Harekâtı' adıyla grubu bulunan ve yaklaşık 18 bin aktif üyesi olan bir topluluğun spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı. Twitter'dan yapılan uyarıda, 'Bu hesap kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun' ifadesi yer aldı.

Kendilerini " Twitter'da Türkiye ve Türk milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla kurulmuştur" cümleleriyle tanımlayan Ebabil Harekâtı'nın Telegram grubunda 18 bine yakın abonesi bulunuyor. Twitter'da ise 18 bini aşkın takipçileri var. 10 Mayıs'ta Telegram grubu olarak açılan 'Ebabil Harekâtı' isimli yapı Twitter'da TT çalışması da yapıyor

Kaftancıoğlu’nın danışmanı Samet Akten, sosyal medyada konuya ilişkin paylaştığı mesajda, “Telegram’da Ebabil Harekatı adıyla grubu bulunan ve yaklaşık 18 bin aktif üyesi olan yeşil toplu bir trol örgütünün spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabı kısa bir süreliğine askıya alındı. Organize kötülük durmuyor” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, hesabındaki kısıtlamanın kalkmasının ardından “Rö” paylaşımını yaptı. Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımla 2013 yılında Egemen Bağış’ın aynı şekilde attığı tweetine gönderme yaptı. Daha sonra Kaftancıoğlu aynı tweetin altına “Şaka şaka benim, ne Rö’sü :))” diye yazdı. 'Ebabil Harekâti üyeleri de aynı tweetin altına yorum yaptı. Bazı üyelerin Kaftancıoğlu’na “Bu saatten sonra ayağını denk al gözümüz üzerinde” yazdığı görüldü.





